Испания

Президент Барселоны провел содержательную пресс-конференцию.

В свете появления новой порции обвинения со стороны экс-президента каталонской Барселоны Хосепа Марии Бартомеу в адрес нынешнего руководства клуба, действующий президент "блаугранас" Жоан Лапорта счет необходимым провести пресс-конференцию, во время которой представил общественности результаты аудита экономической и финансовой ситуации внутри клуба.

"Я пригласил вас на это мероприятие с целью ввести в контекст дел внутри Барселоны и прояснить, с чем нам пришлось столкнуться после начала своей работы после выборов. Аналитики собрали достаточно много данных, которые я попытаюсь представить вам в удобной форме.

Нашим первым решением по приходу в клуб был запрос промежуточной ссуды у банков в размере 80 млн евро только лишь для того, чтобы выплатить зарплату.

Далее, мы обнаружили проблемы на стадионе Камп Ноу, который угрожали жизни наших болельщиков, и не были должным образом устранены с 2019-го года, когда впервые попали в отчет о состоянии арены. В общей сложности, было проведено 19 различных реконструкций, общей стоимостью 1,1 млн долларов.

Если бы эти действия не были произведены, вчерашняя игра против Реала Сосьедад могла бы пройти за закрытыми дверьми из-за угрозы жизни болельщикам.

По нашим запросам о кредитовании мы получили отказ по взятии средств под 9% ставку годовых, в результате чего нам пришлось запрашивать рефинансирование части долга размером 560 млн евро под 1,9% годовых, что позволило нам улучшить наше финансовое положение.

Мы осознали, что находимся на тупиковом развитии относительно инвестиционных проектов по развитию спорта и выплате заработной платы. Это то, что в экономике называют перевернутой пирамидой: у ветеранов клуба были долгосрочные контракты, а у молодежи — краткосрочные, что не позволяет грамотно распределять ресурсы.

В прессе возникали предположения, что мы можем пойти на отказ от выплаты 68 млн евро зарплаты игрокам и персоналу — это неправда. Сумма была перераспределена с целью выплаты по окончании соглашений.

Также, нами были обнаружены неадекватно большие комиссионные выплаты не агентам футболистов, а неким посредникам при заключении сделок.

На данный момент, мы располагаем информацией о 468 млн евро убытков для клуба за последний отчетный период, информация о чем была передана в комитеты Ла Лиги. Негативное влияние пандемии COVID-19 было оценено в 91 млн евро.

Заработная ведомость клуба на данный момент — 617 млн евро в год, что составляет 103% от общего объема доходов. Относительно конкурентов, эта сумма больше на 25-30%. У того же Реала она равняется 342 млн евро.

Барселона имеет отрицательную величину капитала в размере 451 млн евро, что вынудило нас изрядно потрудиться над тем, чтобы показать нашим кредиторам, что клуб находится в жизнеспособном состоянии. Также, у нас отрицательная величина и оборотного капитала в размере 553 млн евро — это разница между тем, что мы должны, и тем, что нам должны.

Банковский долг достиг отметки в более чем 600 млн евро. Очевидно, что методы работы предыдущего руководства за отчетный период выходят далеко за рамки того, что написано в Уставе Барселоны. Счета-фактуры, займы в долг — все это было раздроблено между более мелкими структурами внутри клуба для того, чтобы вывести их из-под контроля собрания акционеров. Подробнее об этой схеме я расскажу на пресс-конференции в сентябре.

Всего было около 200 мелких заемщиков, которые избегали контроля", — завершил свой монолог функционер Барселоны.

Напомним, что после матча против Реала Сосьедад центральный защитник и капитан "блаугранас" Жерар Пике рассказал об отказе от части своей заработной платы во благо клуба.