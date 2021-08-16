Испания

Нынешний президент Барселоны обвинил своего предшественника в попытке оправдать свои ошибки в период руководства клубом.

В свете появления новой порции обвинения со стороны экс-президента каталонской Барселоны Хосепа Марии Бартомеу в адрес нынешнего руководства клуба, действующий президент "блаугранас" Жоан Лапорта счет необходимым провести пресс-конференцию.

"Я получил письмо от Бартомеу. Он хотел обнародовать его. Я уважаю подобные решения. Я внимательно прочитал письмо. Оно полно лжи, это попытка оправдать прошлое руководство, которое не заслуживает никаких оправданий. Это отчаянная попытка уйти от ответственности за то, что он воспользовался конвульсиями клуба".

"Я совершенно не согласен с приведенными им цифрами. Бартомеу говорит, что его команда не несет ответственности за финансовый год сезона-2019/20. Но они несут ответственность вплоть до 17 марта 2021 года, никто не ускользнет от ответственности", — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.