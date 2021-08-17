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Вильярреал - Гранада, getty images
17 августа 2021, 00:03
Вильярреал в рамках матча первого тура чемпионата Испании не смог обыграть Гранаду на своем поле.
Команды не смогли открыть счет за девяносто минут игрового времени и поделили очки.
Обзор матча:
Вильярреал — Гранада 0:0
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено (Раба, 72) — Пино (Мойсес Гомес, 72), Педраса (Эступиньян, 78), Капу (Пенья, 72), Тригерос (Коклен, 78) — Жерар Морено, Диа.
Гранада: Эскандель — Фулькье, Херман Санчес (Диас, 86), Дуарте, Нева — Гоналон, Милья (Монторо, 62), Мончу, Пуэртас (Соро, 86), Мачис (Молина, 80) — Суарес (Бакка, 46).
Предупреждения: Фойт, Морено, Капу, Пенья — Санчес
Удаление: Фойт, 83