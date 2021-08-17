Испания

Потенциальному покупателю защитника придется выложить еще больше денег.

Центральный защитник андалузской Севильи Жюль Кунде уже достаточно долгое время находится в объективах внимания скаутов различных европейских топ-клубов, однако до сих пор никто из них не решался выходить на переговоры с "нервионцами" из-за его достаточно высокой суммы отступных.

Впрочем, если предложений не было и раньше, то после прошлых выходных они уже навряд ли появятся в обозримом будущем, так как стоимость расторжения контракта игрока возросла на 10 млн евро — с ранее установленных 80 млн евро до 90 млн евро.

Дело в том, что неожиданное появление 22-летнего француза в стартовом составе на матч против Райо Вальекано в рамках первого тура испанской Ла Лиги (3:0) активировало соответствующий пункт в контракте футболиста.

При этом, в новом сезоне Кунде отказался от привычного для него 12-го номера на футболке, в пользу 23-го, что формально говорило о его переходе в статус ближайшего резервиста команды.

В Севилье до сих пор ждут предложение по ее исполнителю от лондонского Челси, в то время как годом ранее было отклонена ставка от Манчестер Сити в размере 55 млн евро.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Кунде провел 49 матчей за свой клуб, забив при этом четыре гола и отдав одну голевую передачу.