Испания

Нападающий Барселоны оценил стартовый поединок сезона в исполнении своей команды.

Каталонская Барселона стартовала в новом сезоне испанской Ла Лиги с победы над Реалом Сосьедад на поле стадиона Камп Ноу (4:2), а теперь готовится к выезду к одному из самых неудобных для себя соперников — баскскому Атлетику.

Барселона — Реал Сосьедад 4:2 Видео голов и обзор матча

Нападающий Антуан Гризманн, для которого предыдущая игра стала сотой за "блаугранас", свалилась обязанность исполнять роль лидера атаки команды, в процессе подготовки к предстоящей игре прокомментировал старт сезона для его клуба.

"Подобные достижения всегда вызывают прекрасные чувства. Я очень горд по этому поводу и счастлив достичь этой отметки. Надеюсь, что смогу сыграть еще сотню матчей в этом клубе, продолжая вносить вклад в его историю, отдавая всего себя на поле.

Я всегда стараюсь приходить на помощь тренерам и команде, и за эти два года я получил немало удовольствия от нахождения в коллективе.

Было важно обыграть Реал Сосьедад, начать сезон с победы перед нашими болельщиками, с которыми мы не виделись долгое время. В итоге, нам удалось провести хороший матч против сильного соперника, после чего, я надеюсь, мы сможем также удачно сыграть и против Атлетика.

Как мне кажется, Барселона сейчас в полной готовности подошла к новому сезону. У нас прекрасная форма, а добытый результат придаст нам необходимой уверенности. Поддержка болельщиков также нас стимулирует. Мы пережили очень трудные времена, но они помогали нам пройти через этот период, поэтому я хотел бы на каждом матче видеть переполненный стадион", — рассказал французский футболист.

Напомним, что матч Атлетик — Барселона состоится 21 августа, начало в 23:00 по киевскому времени.