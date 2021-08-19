Испания

Аргентинский футболист не смог закрепиться во Франции.

31-летний Аргентинский нападающий Дарио Бенедетто большую часть своей профессиональной карьеры провел за выступлениями в различных клубах южноамериканского континента, однако летом 2019-го года таки решился на переезд в Европу, пополнив состав французского Марселя.

За неполных два сезона игры в составе "провансальцев" форварду удалось провести 71 матч и отметиться 17-ю забитыми мячами, отдав при этом пять результативных передач.

Данные показатели не впечатлили боссов французского клуба, в результате чего сезон-2021/22 года нападающий начал в качестве игрока резерва, в двух стартовых матчах отыграв всего 51 минуту, после чего был отправлен в аренду в Эльче.

Испанский клуб также получил право приоритетного выкупа футболиста, в случае его удачных выступлений. При этом, Бенедетто и Марсель связывает контракт до 2022-го года, поэтому Олимпик будет рассчитывать на его продажу за любые вменяемые суммы отступных.