Французский голкипер следующий сезон проведет в стане "матрасников".
Бенджамин Лекомт, фото Атлетико
19 августа 2021, 19:26
Атлетико после ухода ряда резервных голкиперов остался без сменщика для Яна Облака и был вынужден искать нового вратаря.
Как сообщает официальный сайт испанского клуба, в стан индейцев перебрался Бенджамин Лекомт из Монако.
Французский голкипер будет выступать за "матрасников" на правах арендного соглашения до конца текущего сезона.
Напомним, что ранее Атлетико продлил контракт с одним из лидеров команды Маркосом Льоренте.