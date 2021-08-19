Испания

Французский голкипер следующий сезон проведет в стане "матрасников".

Атлетико после ухода ряда резервных голкиперов остался без сменщика для Яна Облака и был вынужден искать нового вратаря.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, в стан индейцев перебрался Бенджамин Лекомт из Монако.

Французский голкипер будет выступать за "матрасников" на правах арендного соглашения до конца текущего сезона.

Напомним, что ранее Атлетико продлил контракт с одним из лидеров команды Маркосом Льоренте.