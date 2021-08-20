Испания

Нидерландский тренер надеется на бразильца в следующем сезоне.

Главный тренер Барселона Рональд Куман рассказал о планах на Филиппе Коутиньо в ближайшем будущем.

Нидерландский тренер отметил, что футболисту еще нужно время, чтобы набрать форму, но он на него рассчитывает.

"Коутиньо нужна нужна еще одна неделя тренировок. Я рассчитываю на него, потому что он отличный игрок", — приводит слова Кумана пресс-служба каталонцев.

Напомним, что Барселона попросит бразильского футболиста пойти на снижение заработной платы.