Испания

"Сине-гранатовые" продолжают работу над стабилизацией бюджета.

Барселона продолжает испытывать финансовые трудности, несмотря на уход Лионеля Месси и сокращение зарплат ведущих футболистов.

Как сообщает Sport.es, на этом руководство "сине-гранатовых" не остановится. Следующими, кого попросят снизить зарплату, будут Антуан Гризманн и Филиппе Коутиньо.

Источник утверждает, что оба футболиста готовы пойти на уступки каталонскому клубу, но переговоры еще не начинались.

Отметим, что Барселона собирается обсудить снижение зарплаты со всеми игроками клуба, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Напомним, что ранее Пьянич поручил своему агенту провести переговоры о трансфере в Ювентус.