Рональд Куман считает, что футболисту нужен отдых.
Педри, Getty Images
20 августа 2021, 14:50
После матча второго тура Примеры против Атлетика Педри получит двухнедельный отпуск — сообщил официальный сайт Барселоны.
18-летний полузащитник провел летом два турнира, Евро-2020 и Олимпиаду-2020, и не успел восстановиться.
"В первую очередь мы исходим из заботы о здоровье Педри, – сказал Куман на пресс-конференции. – кроме того, мы не хотим, чтобы команду накрыла волна травм к ноябрю из-за банальной усталости".
"Что касается Педри, то ему необходимо минимум две недели на отдых, и он их получит".
Если Педри будет отсутствовать две недели, то он пропустит матч чемпионата Исании против Хетафе (29 августа).