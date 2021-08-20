Испания

Рональд Куман считает, что футболисту нужен отдых.

После матча второго тура Примеры против Атлетика Педри получит двухнедельный отпуск — сообщил официальный сайт Барселоны.

18-летний полузащитник провел летом два турнира, Евро-2020 и Олимпиаду-2020, и не успел восстановиться.

"В первую очередь мы исходим из заботы о здоровье Педри, – сказал Куман на пресс-конференции. – кроме того, мы не хотим, чтобы команду накрыла волна травм к ноябрю из-за банальной усталости".

"Что касается Педри, то ему необходимо минимум две недели на отдых, и он их получит".

Если Педри будет отсутствовать две недели, то он пропустит матч чемпионата Исании против Хетафе (29 августа).