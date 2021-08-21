Испания

Форвард ПСЖ вряд ли получит достаточно игровой практики в новом сезоне.

Контракт 29-летнего нападающего французского Пари Сен-Жермен Пабло Сарабии подходит ко своему завершению лишь в 2024-м году, однако усиление линии атаки "красно-синих", которое произошло в текущее трансферное окно, делает фактически невозможным его регулярное попадание в стартовый состав команды.

Как итог, испанец уже сообщил руководству клуба о том, что хочет покинуть команду, но ПСЖ не спешит с ним расставаться и, согласно данным испанского ресурса Marca, намерен предложить ему арендный период в другом клубе продолжительностью один год на первом этапе.

Данным вариантом уже успел заинтересоваться Реал Сосьедад, который теперь будет находиться первым в очереди претендентов на игрока, который лишь летом 2019-го года покинул родную страну ради трансфера в ПСЖ.

В прошлом сезоне Сарабия провел 37 поединков, в которых отличился семь раз, а также отдал четыре голевые передачи.