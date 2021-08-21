Испания

Повреждение у хорвата незначительное, но влияет на его игровые характеристики.

В рамках второго тура испанской Ла Лиги мадридский Реал будет проводить очередной гостевой поединок — против Леванте, на фоне победы недельной давности над Алавесом (4:1).

Как сообщает испанская пресса, в предстоящей игре Карло Анчелотти при составлении стартового состава и резерва своей команды не сможет рассчитывать на полузащитника Луку Муодрича.

Хорват получил повреждение приводящей мышцы бедра еще по ходу игры прошлого тура, поэтому будет вынужден пропустить текущую игровую неделю ради восстановления.

Напомним, что в прошлом сезоне 35-летний исполнитель пропустил всего девять дней из-за тривиальных травм, благодаря чему ему удалось отыграть 48 матчей за футбольный год (по шесть голов и голевых передач).

Матч Леванте — Реал состоится 22 августа, начало в 23:00 по киевскому времени.