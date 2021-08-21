Испания

Наставник каталонцев признался, что рассчитывает на бразильца.

Бразильский полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо не покинет "сине-гранатовых" в летнее трансферное окно.

Наставник каталонцев Рональд Куман признался, что рассчитывает на футболиста и готов доверять ему место на футбольном поле.

"Филиппе нужна еще неделя тренировок, прежде чем он попадет в состав. Для меня он отличный игрок, который может быть важным для Барселоны. Я абсолютно рассчитываю на него в этом сезоне", – приводит слова Кумана ESPN.

К слову, Коутиньо провел 14 матчей в составе Барселоны в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Фиорентина совершит попытку договориться о трансфере Пьянича.