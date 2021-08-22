Испания

Конкуренция на позиции правого защитника продолжает нарастать.

Мадридский Реал в рамках второго тура испанской Ла Лиги проведет гостевой поединок против Леванте, при составлении стартового состав на который Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на таких исполнителей, как Ферлан Менди, Марсело, Тони Кроос, Лука Маодрич, Даниэль Себальос и Мариано Диас.

Кроме того, до последнего момента оставалась неизвестной судьба Хесуса Вальехо, которого в итоге включили в заявку на поездку на гостевой матч в последний момент.

Что стоит отметить отдельно, так это возвращение в обойму правого защитника Даниэля Карвахаля, который теперь составит конкуренцию Лукасу Васкесу за место в основном составе, после восстановления от очередной травмы.

Последний раз 29-летний исполнитель выходил на поле в футболке Реала 116 дней назад — в первом матче против лондонского Челси в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Заявка Реала:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Тони Фуидиас;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитан, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Мигель Гуттьерес;

Полузащитники: Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Иско, Антонио Бланко;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго.

Напомним, что матч Леванте — Реал состоится 22 августа, начало в 23:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую онлайн трансляцию данной игры, а сейчас вы уже можете ознакомиться с анонсом предстоящего противостояния.