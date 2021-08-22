Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Атлетик — Барселона, Getty Images
22 августа 2021, 12:27
Уже во втором туре нового сезона испанской Ла Лиги каталонскую Барселону настигла первая потеря очков. "Блаугранас" привычным для себя образом неудачно съездили на Сан Мамес, где местный баскский Атлетик в очередной раз дал им серьезный бой, сумев сохранить счет 1:1 до финального свистка.
Предлагаем вам обзор матча чемпионата Испании:
Атлетик — Барселона 1:1
Голы: Муниаин, 50 — Депай, 75
Атлетик: Агирресабала — Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага — Дани Гарсия (Саррага, 82), Венседор (Весга, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 67), Беренгер (Морсильо, 82) — Уильямс, Муниаин (Уильямс, 76).
Барселона: Нето — Дест (Эмерсон, 82), Пике (Араухо, 31), Эрик Гарсия, Альба — Бускетс, де Йонг, Педри (Роберто, 62) — Гризманн, Брэйтуэйт (Демир, 62), Депай.
Предупреждение: Альба
Удаление: Гарсия, 90+3