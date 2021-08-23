"Сливочные" потеряли очки в выездном матче Ла Лиги.
Реал и Леванте сыграли вничью, Getty Images
23 августа 2021, 00:58
Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.
Леванте – Реал – 3:3
Голы: Рохер, 46, Кампанья, 57, Пьер, 79 – Бензема, 5, Винисиус, 73, 85.
Леванте: Фернандес – Мирамон, Пьер, Везу, Клерк – Мелеро (Мартинес, 66), Радоя, Кампанья (Бардхи, 78) – Де Фрутос (Франкеса, 86), Рохер (Мальса, 66), Моралес (Кантеро, 78).
Реал: Куртуа – Васкес (Карвахаль, 65), Начо, Милитао, Алаба – Иско (Асенсио, 59), Каземиро, Вальверде (Йович, 82) – Бэйл (Родриго, 59), Бензема, Азар (Винисиус, 59).
Предупреждения: Клерк (29), Мелеро (41), Кампанья (58) – Милитао (58), Родриго (90+2)
Удаление: Фернандес (88, прямая красная).