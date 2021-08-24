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Хетафе - Севилья, getty images
24 августа 2021, 00:34
Севилья в рамках поединка второго тура чемпионата Испании отправилась в гости к Хетафе и добилась минимальной победы.
Судьбу поединка решил Эрик Ламела в компенсированное время — аргентинец появился на поле в перерыве.
Обзор матча:
Хетафе — Севилья 0:1
Гол: Ламела, 90+3
Хетафе: Сория — Суарес (Тимор, 87), Митрович, Джене, Оливера — Витоло (Янкто, 46), Аленья (Масиас, 87), Максимович, Арамбарри — Сандро Рамирес (Иглесиас, 74), Унал (Мата, 58).
Севилья: Буну — Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Рекик, 74) — Фернандо, Гомес (Ракитич, 46), Сусо (Ламела, 46), Жордан (Идрисси, 67), Оскар Родригес (Рафа Мир, 67) — Эн-Несири.
Предупреждения: Арамбарри, Кабако, Суарес — Гомес, Фернандо