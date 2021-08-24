Поединок завершился с "сухим" счетом на табло.
Осасуна - Сельта, getty images
24 августа 2021, 00:59
Сельта в рамках поединка второго тура чемпионата Испании пожаловала в гости к Осасуне и сыграла вничью.
Команды так и не смогли отметиться забитым голом за девяносто минут игрового времени.
Осасуна — Сельта 0:0
Осасуна: Эррера — Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Анхель, 83) — Рубен Гарсия (Авила, 74), Брашанац (Мартинес, 83), Торро, Монкайола, Барха (Торрес, 65) — Кике Гарсия (Будимир, 74).
Сельта: Дитуро — Васкес, Араухо, Домингес (Айду, 79), Галан — Денис Суарес (Бельтран, 70), Тапия, Мендес (Солари, 70), Нолито (Серви, 61) — Аспас, Санти Мина.
Предупреждения: Брашанац, Ойер, Торрес, Санчес — Домингес, Нолито, Тапиа