Сельта в рамках поединка второго тура чемпионата Испании пожаловала в гости к Осасуне и сыграла вничью.

Команды так и не смогли отметиться забитым голом за девяносто минут игрового времени. 

Осасуна — Сельта 0:0

Осасуна: Эррера — Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Анхель, 83) — Рубен Гарсия (Авила, 74), Брашанац (Мартинес, 83), Торро, Монкайола, Барха (Торрес, 65) — Кике Гарсия (Будимир, 74).

Сельта: Дитуро — Васкес, Араухо, Домингес (Айду, 79), Галан — Денис Суарес (Бельтран, 70), Тапия, Мендес (Солари, 70), Нолито (Серви, 61) — Аспас, Санти Мина.

Предупреждения: Брашанац, Ойер, Торрес, Санчес — Домингес, Нолито, Тапиа