Испания

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни продолжит карьеру в Испании.

Датский полузащитник дортмундской Боруссии Томас Дилейни находится в шаге от перехода в испанскую Севилью.

Как сообщает журналист Николо Скира, клубы уже согласовали трансфер полузащитника и в ближайшее время Дилейни станет футболистом Севильи.

По информации источника, финансовая сторона перехода составляет около 5 с половиной миллионов евро. Контракт будет рассчитан на три года. Уже 25 августа Дилейни должен будет пройти медицинское обследование для нового клуба.

В минувшем сезоне Дилейни провел 34 матча за Боруссию, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал контракт с защитником Севильи Кунде.