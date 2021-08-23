Англия

Теперь лондонцам необходимо договориться с Севильей.

Челси продолжает работу на трансферном рынке с целью усиления оборонительной линии.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "пенсионеры" согласовали контракт до 2026 года с Жюлем Кунде.

Источник утверждает, что француз готов присоединиться к Челси, если два клуба придут к соглашению, но он будет уважать Севилью и не будет оказывать давление на клуб.

В прошлом сезоне Кунде провел 49 матчей за нервионцев, забив при этом четыре гола и отдав одну голевую передачу.

Напомним, что сумма отступных за Кунде увеличилась на 10 миллионов евро из-за предыдущего матча Севильи.