Испания

Тьяго Гальярдо продолжит карьеру в Испании.

Сельта и Интернасьонал подписали соглашение об аренде атакующего полузащитника Тьяго Гальярдо — сообщил официальный сайт испанского клуба.

Арендное соглашение стоимостью 500 тысяч евро рассчитано до 30 июня 2022 года и включает в себя право выкупа.

32-летний Гальярдо выступал за Бангу (61 матч во всех турнирах, 11 голов), Ботафого (11, 0), Комерсиал (1, 0), Америку (16, 1), Ремо (18, 9(, Боа Эспорте (1, 0), Камета (9, 4), Бразилиенсе (3, 0), Мадурейру (14, 5), Куритибу (29, 1), Ред Булл Бразил (13, 3), Понте Прету (24, 2), Альбирекс Ниигата (24, 3), Васку да Гама (52, 9), Сеару (34, 12) и Интернасьонал (80, 34).