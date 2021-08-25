Барселона продолжает работу над стабилизацией финансового положение, договариваясь с футболистами о снижении зарплаты.

Как сообщает портал ESPN, "сине-гранатовые" пришли к соглашению с лидером команды Серхио Бускетсом.

В прошлом сезоне опытный футболист провел 50 поединков, в которых отметился пятью результативными передачами.

Напомним, что ранее Серхио Бускетс, Хорди Альба и Серхио Роберто отказывались идти на снижение зарплаты