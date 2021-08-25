Полузащитник пошел на уступки Барселоне.
Серхио Бускетс, getty images
25 августа 2021, 19:31
Барселона продолжает работу над стабилизацией финансового положение, договариваясь с футболистами о снижении зарплаты.
Как сообщает портал ESPN, "сине-гранатовые" пришли к соглашению с лидером команды Серхио Бускетсом.
В прошлом сезоне опытный футболист провел 50 поединков, в которых отметился пятью результативными передачами.
Напомним, что ранее Серхио Бускетс, Хорди Альба и Серхио Роберто отказывались идти на снижение зарплаты