Испания

Суммарно трое футболистов "блаугранас" получают около 40 миллионов евро.

Барселона по-прежнему не может договориться со своими футболистами на предмет понижения их зарплат, сообщает ESPN.

По информации источника, директор "блаугранас" Матеу Алемани провел переговоры с агентами защитника Хорди Альбы, а также полузащитников Серхи Роберто и Серхио Бескетса.

Представитель каталонского клуба пытался договориться с ними о понижении зарплат, но футболисты отказались идти на такие меры.

Также отмечается, что зарплата Бускетса составляет около 16 млн евро в год, Альбы — около 13 млн, а Роберто — 10,5 млн.

Напомним, Барселона не может снизить зарплатную ведомость своего клуба, чтобы не только зарегистрировать новых игроков, но и подписать новый контракт с Лионелем Месси.