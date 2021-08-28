Испания

Итальянский специалист отреагировал на переход Роналду в Манчестер Юнайтед.

Накануне Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении португальского форварда Криштуану Роналду на Олд Траффорд.

Итальянский специалист Фабио Капелло отреагировал на уход португальца из Ювентуса, назвав главную проблему туринского клуба.

"Думаю, у Криштиану своя логика. Он возвращается домой. Манчестер Юнайтед открыл ему дорогу, теперь он завершит свою карьеру там. Правда об этом переходе известна только тем, кого это касается.

Думаю, что переход Роналду в Манчестер Юнайтед — это правильный счастливый конец. Полагаю, Криштиану сделал выводы о нынешнем Ювентусе. Наверное, в его видении Ювентус не в состоянии бороться на международной арене. После трёх лет безуспешных попыток в Лиге чемпионов это могло стать причиной для ухода", — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, когда Роналду присоединится к Манчестер Юнайтед.