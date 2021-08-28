Испания

Футболист вновь отправится в аренду.

Полузащитник лондонского Челси и сборной Франции Тьемуэ Бакайоко прибыл в Милан для прохождения медобследования для ФК Милан.

Ожидается, что французский хавбек переберется в клуб на правах аренды за 500 тысяч евро.

После окончания аренды Милан будет иметь право выкупа игрока. Сумма трансфера составит 15-20 миллионов евро.

Бакайоко уже выступал за Милан на правах аренды в сезоне-2018/19. Тогда он сыграл 42 матча и забил два гола.