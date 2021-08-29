Испания

Завершились два матча третьего тура чемпионата Испании.

В поединке третьего тура испанской Ла Лиги Райо Вальекано принимал на своем поле Гранаду.

Хозяева отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.

Райо Вальекано - Гранада 4:0

Голы: Гарсия, 3, Трехо, 23 (пен.), Нтека, 43, Комесанья, 58

Райо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Родригес, 83), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 57), Нтека (Бебе, 84), Трехо (Мартин, 70), Меркеланс (Паласон, 69).

Гранада: Эскандель, Диас (Кини, 63), Херман Санчес, Дуарте, Нева, Гоналон, Монторо (Мончу, 78), Милья (Этеки, 63), Пуэртас (Молина, 46), Бакка, Суарес (Рочина, 78).

В параллельном матче Осасуна отправилась в гости к Кадису.

Вплоть до компенсированного ко второму тайму времени гости уступали в счете в один мяч (2:1), однако в конечном итоге им удалось не только вырвать ничью, но и одержать победу.

Кадис — Осасуна 2:3

Голы: Алекс Фернандес, 16, 66 (пен.) — Кике Гарсия, 60 (пен.), Роберто Торрес, 90+1 (пен.), Давид Гарсия, 90+5

Кадис: Ледесма, Акапо, Ароян (Переа, 46), Фали Хименес, Эспино, Сальви Санчес (Осмайич, 78), Карселен, Алекс Фернандес, Аларкон, Негредо (Андоне, 68), Лосано (Кала, 46).

Осасуна: Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Барберо, 87), Мартинес (Чими Авила, 61), Ойер Санхурхо (Роберто Торрес, 73), Рубен Гарсия (Ибаньес, 73), Брашанац, Торро (Хосе Анхель, 87), Кике Гарсия.