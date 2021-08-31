Испания

Французский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Реал Мадрид на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Эдуардо Камавинга, права на которого ранее принадлежали Ренну.

18-летний француз ангольского происхождения подписал со "сливочными" полноценный долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по предварительной информации, Камавинга обошелся Реалу в 31 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эдуардо Камавинга провел за Ренн 39 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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