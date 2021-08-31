Испания

Бывший игрок Динамо и Карпат сменил клубную прописку.

Эльче на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Лукасом Пересом.

Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на один сезон. Его последней командой был Алавес, которую он покинул в конце минувшей кампании на правах свободного агента.

В прошлом сезоне бывший игрок киевского Динамо и львовских Карпат провел 28 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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