Испания

Форвард провел в Турции два сезона.

Действующий "серебряный" призер турецкой Суперлиги, Галатасарай, объявил расторжении контракта с нападающим Радалем Фалькао на условиях обоюдного согласия сторон, подтвердив тем самым завершение двухлетних отношений со своим уже экс-футболистом.

35-летний колумбийский форвард в прошлом сезоне прошел через череду серьезных повреждений, поэтому сумел принять участие лишь в 18 матчах, забив при этом девять голов и отдав две голевые передачи, и в конечном итоге не попал в заявку своей национальной команды на Копа Америка-2021.

При этом, ожидается, что Фалькао не будет долго находиться в статусе свободного агента, так как на соответствующие бумаги о подписании с ним контракта уже начал оформлять испанский Райо Вальекано, что означает скорое возвращение "El Tigre" в Испанию, где он ранее выступал за мадридский Атлетико (2011 – 2013).