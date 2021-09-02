Испания

Форвард очень сильно хотел вернуться к Диего Симеоне.

Переход нападающего Антуана Гризманна из каталонской Барселоны в мадридский Атлетико на правах аренды в последние часы летнего трансферного окна вызвал достаточный уровень интереса со стороны футбольной общественности.

Football.ua ранее уже приводил некоторые из условий контракта французского футболиста с "матрасниками", а теперь испанскому ресурсу El Partidazo de COPE стало известно о финансовой части соглашения для Гризманна со стороны Атлетико.

Согласно опубликованной информации, Гризманн пошел на значительное снижение заработной платы в Барселоне, снизив запросы до суммы в около 10 млн евро за сезон, что соответствует среднему значению выплаты, которые получают за свое выступление лидеры команды Симеоне Луис Суарес, Ян Облак и Коке.

Однако, "блаугранас" напрямую этот шаг не затронул, так как Атлетико сразу выразил желание платить своему новоприбывшему игроку единолично, а также получил право на выкуп Гризманна за 40 млн евро в конце текущего сезона.

В общей сложности, Барселона сбросила 38 млн евро, без учета налогов, со своей зарплатной ведомости, что позволит ей улучшить свою финансовую стабильность на ближайший период.

Также, стало известно, что представители Барселоны и Атлетико во время переговорного процесса согласовали переход в направлении столицы Каталонии португальского форварда Жоау Фелиша, однако в последний момент президент "матрасников" Хиль Марин наложил вето на переход игрока своего клуба.