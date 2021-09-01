Испания

В переходе французского нападающего много интересных подробностей.

Стали известны подробности арендного соглашения Антуана Гризманна при переходе из Барселоны в Атлетико.

Как сообщает Marca, "матрасники" будут обязаны выкупить французского нападающего только в том случае, если он проведет определенное количество поединков.

При этом Атлетико сможет выкупить Антуана Гризманна в любой момент аренды по собственному желанию.

Срок аренды соглашения рассчитан на год и может быть продлен на еще один, если "матрасники" пожелают.

В прошлом сезоне Антуан Гризманн провел за Барселону 51 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 20 голами и 13 результативными передачами.

Напомним, что мадридский клуб может выкупить Гризманна за 40 миллионов евро.