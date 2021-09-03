Испания

Немецкий защитник перебрался в Ла Лигу.

Немецкий защитник Шкодран Мустафи перебрался в чемпионат Испании, где будет выступать за Леванте.

Как сообщает официальный сайт "лягушек", клуб подписал с 29-летним футболистом контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне Шкодран Мустафи выступал за немецкий Шальке на правах аренды из лондонского Арсенала. Защитник сыграл в 13 матчах и забил один гол.

Напомним, что у немецкого футболиста есть опыт выступлений в чемпионате Испании — в период с 2014 по 2016 он играл за Валенсию, откуда за 41 миллион евро перебрался в Арсенал.