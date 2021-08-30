Немецкий защитник вернется в итальянский чемпионат.
Шкодран Мустафи, getty images
30 августа 2021, 18:58
Шкодран Мустафи уже в ближайшее время подпишет соглашение с Торино.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, немецкий защитник уже сегодня пройдет медицинское обследование.
В прошлом сезоне Шкодран Мустафи выступал за немецкий Шальке на правах аренды из лондонского Арсенала. Защитник сыграл в 13 матчах и забил один гол.
Напомним, что на футболиста также претендовал другой представитель чемпионат Италии — Наполи.