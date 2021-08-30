Англия

Немецкий защитник вернется в итальянский чемпионат.

Шкодран Мустафи уже в ближайшее время подпишет соглашение с Торино.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, немецкий защитник уже сегодня пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне Шкодран Мустафи выступал за немецкий Шальке на правах аренды из лондонского Арсенала. Защитник сыграл в 13 матчах и забил один гол.

Напомним, что на футболиста также претендовал другой представитель чемпионат Италии — Наполи.