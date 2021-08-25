Немецкий защитник Шкодран Мустафи находится в поисках нового клуба.
Шкодран Мустафи. Фото Getty Images
25 августа 2021, 06:42
Немецкий защитник Шкодран Мустафи, который находится в статусе свободного агента, продолжает активно искать клуб.
Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский Торино и турецкий Адана Демирспор рассматривают вариант подписания защитника этим летом.
В прошлом сезоне, Шкодран Мустафи выступал за немецкий Шальке на правах аренды из лондонского Арсенала. Защитник сыграл в 13 матчах за "горняков" и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Мустафи находится на карандаше у Наполи, которое рассматривает кандидатуры трех защитников.