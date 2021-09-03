Испания

Французский полузащитник Эдуардо Камавинга дал первое интервью в качестве футболиста "сливочных".

На днях мадридский Реал объявил о трансфере Эдуардо Камавинги, который перебрался в Мадрид из французского Ренна.

Французский полузащитник высказался о данном переходе, заявив, что всегда мечтал играть за мадридский Реал.

Да, я всегда мечтал играть за Реал. Да и любой мечтает. И я счастлив, что мне удалось этого добиться. Я ожидаю, что матч на заполненном Сантьяго Бернабеу меня поразит", — сказал Камавинга в комментарии изданию AS.

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В прошлом сезоне Эдуардо Камавинга провел за Ренн 39 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.