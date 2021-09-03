Испания

Евгений Кузьменко предлагает вашему вниманию аналитический материал о новичке мадридского Реала — Эдуарду Камавинге.

Опорный полузащитник – та позиция в футболе, которая зачастую остается недооцененной. Появление таких игроков, как Н'Голо Канте и Каземиро принесло определенное признание этой роли. Сейчас клубы готовы тратить десятки миллионов на опорных хавов. В последний день трансферного окна мадридский Реал заплатил 40 миллионов евро за 18-летнего Эдуарда Камавингу.

В этом тактическом анализе мы рассмотрим стиль игры Камавинги, качества футболиста, благодаря которым он навел столько шороху за два года во французской Лиге 1, а также постараемся понять, что отличает его от других в таком юном возрасте.

Профиль игрока

Камавинга начал свои выступления за Ренн с команды U-11, перейдя в 2013-м из скромного клуба Драпо-Фужер. В первой команде он дебютировал в 2019 году в возрасте 16 лет, став самым молодым игроком в истории Ренна и первым игроком 2002 года рождения, дебютировавшим в одной из пяти топ-лиг Европы. А уже на следующий год, в 2020-м Эдуарду дебютировал и за сборную Франции.

Еще в детские годы он адаптировался к роли "шестерки", но также способен качественно играть "восьмеркой". Универсальность – точное определение его стиля игры. Глядя на его тепловую карту, мы можем увидеть его предпочтительные области деятельности, что в значительной степени объясняет, что Камвингу уверенно можно называть полузащитником типа бокс-ту-бокс.

О его универсальности красиво говорил Джозеф Бурел – менеджер футбольной школы Драпо-Фужер:

"Когда нам нужно было удерживать счет – мы использовали его в опорной зоне, когда нам нужно было отыгрываться – мы использовали его исключительно в атаке. У него были сверхъестественные качества".

Камавинга из тех игроков, которые очень тщательно выбирают варианты продвижения мяча, и удерживают его до тех пор, пока не найдется наилучшая опция. Этот навык делает его не по годам мудрым футболистом.

Хоть Камавинга и выглядит худым, игрок он физически крепкий, и который любит и умеет бороться, он действительно хорош в отборе и подборах. Отдельно хочется сказать о его подкатах – чаще всего ему удается выбирать идеальный тайминг для их исполнения, что повышает общую эффективность этого действия.

Конечно, не следует забывать и о его движении без мяча, так как оно зачастую достаточно умное – создает пространство для его товарищей по команде, которые впоследствии используют такие ситуации в общих интересах.

Навыки плеймейкера

Как упоминалось выше, Камавинга старается выбирать варианты для адресата передачи очень тщательно, и в результате он достигает процента точности своих пасов — 91,07%.

Если продолжить анализ его передач, мы увидим, что в Лиге 1 он занимает восьмое место (82,71%) по проценту точных передач вперед. Это еще больше объясняет его скилл дистрибьюции мяча. Но чем же выделяется Камавинга на фоне других игроков данной позиции, если он только восьмой в подобном рейтинге?

Он выделяется качеством принимаемых решений, что развито у него на очень высоком уровне. Когда мы ранее упоминали, что он разборчив в своих передачах, мы имели в виду именно это. Если Камавинга хоть на чуть-чуть сомневается, что пас, который он запланировал, достигнет адресата, он не будет его совершать. Звучит как-то банально, и быть может даже странно. Но поверьте, это не так просто, как кажется – отдавать ту передачу, в которой ты уверен на 100%. Любой профессиональный футболист вам это подтвердит, если вы с достаточной глубиной копнете в этот вопрос.

Один из примеров, подтверждающий вышенаписанное. Перед Камавингой три варианта передачи: один слева и два впереди, один из которых бежит в открытое пространство. Эдуарду мог бы выбрать передачу во фланг, что было бы более безопасным вариантом, но вместо этого он решил отдать обостряющий пас. В том числе и потому, что он был убежден, что эта передача дойдет, и при этом она сразу создаст голевой шанс для его команды. Перехвата не случилось.

Это одно из главных качеств Камавинги-плеймейкера. Поскольку в Ренне он часто отвечал за игровой темп и распределение мяча, он быстро повзрослел и стал управлять игрой своей команды и извлекать максимум из того владения, которое у них есть в конкретный момент времени.

Данная гистограмма в значительной степени объясняет качество его атакующих передач. Слева – количество атакующих передач на 90 минут, справа – их процент точности. Видно, что, за исключением передач в последнюю треть, остальные пасы (передачи в штрафную площадь, умные передачи и разрезающие передачи) ниже среднего значения по лиге – 50. Но еще раз обратив внимание на правую часть графика, мы четко поймем, что Камавинга предпочитает качество количеству.

Помимо принятия решений, следует также отметить как он выполняет пасовую работу в ограниченном пространстве. Как правило, он настолько хорошо рассчитывает силу своих передач, задает траекторию полета мяча и считывает траекторию движения партнера, что мяч идеально ложится прямо на ногу принимающего. Технические навыки Камавинги можно назвать выдающимися, как и его способность принимать быстрые и качественные решения.

Заметив открывание нападающего, Камавинга мгновенно принимает решение в вопросе: возможен ли длинный пас? или пока что лучше сохранить контроль у себя? Тот факт, что передача идеально соответствует времени и мяч падает прямо к ногам партнера, указывает на качество 18-летнего игрока в уже оговоренных игровых аспектах.

Камавинга в значительной степени овладел способностью принимать качественные решения. И это в дополнение к его техническим навыкам работы с мячом и способности находить партнера в идеальной ситуации во время паса. Это, безусловно, одно из главных достоинств юноши.

Движение без мяча

Располагаясь позади линии полузащиты и чуть выше линии обороны, Камавинга играет решающую роль, помогая команде выходить из-под высокого прессинга соперника. Постоянно двигаясь, он создает пространство для себя и своих товарищей по команде.

На данном примере мы видим, как Камавинга движется в пространство, чтобы получить мяч от своего защитника. Важно знать, что это пространство он создал для себя сам. Его способ избежать противника и создать пространство – это убедить оппонента, что он собирается что-то сделать, и сделать прямо противоположное. Здесь Камавинга решил повернуть налево, что было неожиданно для соперника, и в итоге образовался разрыв между двумя игроками прессингующей команды.

Он также умен в своем движении без мяча, когда его команда атакует. Часто его задачей является отвлекание от защитников, так называемые "лжеоткрывания".

Вот хороший пример подобного движения Камавинги. Этот способ создания пространства – это то, что игрок делает без особых усилий, можно сказать, на инстинктивном уровне. Он уже относительно давно понял огромную пользу для команды от подобных действий.

Поскольку игрок очень хорош в работе ног и умело ведет мяч, подобные "лжеоткрывания" в атакующей трети также дают ему возможность забить. Это именно то, что делает его еще более опасным. Часто в подобных ситуациях соперник будет разрываться в своем решении: побежать за Камавингой и позволить ему создать пространство для партнера или же стараться занять половинчатую позицию, но тогда позволить самому Камавинге оторваться и решить эпизод самолично.

Оборонительные обязанности

Конечно, Камавинга известен своим умением возвращать владение для своей команды. Из данной диаграммы видно, что он в значительной степени выше среднего значения по лиге и в подкатах, и в перехватах. Приставка Padj – означает «скорректированный на владение». Фактически, с показаталем 2,05 подкатов на 90 минут он входит в четверку лучших, что говорит о том, насколько он любит и умеет восстанавливать владение своей команды за счет этого приема.

Ключом к успешности в оборонительных действиях является то, что Камавинга – быстр, резок и ловок, умеет предугадывать передачи и, как правило, не дает сопернику времени на реакцию. 53,5% от его возвратов владения приходятся на чужую половину поля – это еще один фактор, объясняющий его огромное значение для команды, в которой он играет. Его отличная выносливость (как общая, так и дистанционная) лишь помогает ему – он редко устает и постоянно бежит (соблюдение принципа непрерывности), чтобы помочь команде во всех четырех фазах игры, что делает его командным игроком.

Заключение. Как Камавинга интегрируется в игру Реала

Неудивительно, что Эдуарду оказался в элитном клубе. Будет интересно посмотреть, как игрок сможет адаптироваться к требованиям в новой команде, и к требованиям такого тренера, как Карло Анчелотти. Как упоминалось ранее, Камавинга легко справляется с давлением, но это мадридский Реал, это особенный клуб, и проблемы адаптации здесь могут коснуться каждого.

Рискну предположить, что в Реале, учитывая, что мадридцы больше владеют мячом в своих матчах, чем Ренн, от Камавинги можно ожидать гораздо больше атакующих передач, чем раньше. Вполне возможно, что и располагаться на футбольном поле он будет несколько выше, и задачами наделен будет несколько иными, нежели у него были в Ренне. Ведь у Реала есть высококлассный опорник – Каземиро. При этом, играть выше, выполняя роль инсайда (и заменяя не молодых и относительно часто травмируемых Модрича-Крооса), как мы выяснили, Камавинга тоже способен.

Вне сомнений, Камавинга – один из самых ярких перспективных молодых игроков Европы. Кажется, Реал приобрел настоящий бриллиант. Поддастся ли он качественной огранке – пока ответить не просто. Но потенциал у этого проекта – сумасшедший, это факт.

Евгений Кузьменко, Total Football Analysis