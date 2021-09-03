Испания

РБ Лейпциг и представители футболиста не подтверждают эту информацию.

Барселона согласовала условия контракта с Дани Ольмо, и если удастся договориться с РБ Лейпциг, зимой испанец окажется в Каталонии — утверждает Mundo Deportivo.

Однако найти подтверждение этой информации не удалось. Более того, Sky Germany утверждает, что на данный момент ни у клуба, ни у футболиста нет желания расставаться до завершения срока действия нынешнего контракта (3 года).

Ольмо семь лет занимался в академии Барселоны, после чего перебрался в Динамо Загреб.

На профессиональном уровне 23-летний испанец провел 16 матчей (3 гола) за национальную сборную сборную Испании и выступал за Динамо Загреб (124 матча во всех турнирах, 34 гола) и РБ Лейпциг (61, 12).