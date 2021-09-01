Германия

Полузащитник может вернуться в родной клуб.

Барселона продолжит работу на трансферном рынке для усиления состава уже в январе.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" сделали Дани Ольмо своей главной трансферной целью на ближайшее трансферное окно.

Отметим, что испанский полузащитник воспитывался в школе Барселоны, а уже оттуда перебрался в загребское Динамо.

Напомним, что прошлым летом Дани Ольмо привлек интерес представителя Серии А — Милана.