Полузащитник может вернуться в родной клуб.
Дани Ольмо, getty images
01 сентября 2021, 21:40
Барселона продолжит работу на трансферном рынке для усиления состава уже в январе.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" сделали Дани Ольмо своей главной трансферной целью на ближайшее трансферное окно.
Отметим, что испанский полузащитник воспитывался в школе Барселоны, а уже оттуда перебрался в загребское Динамо.
Напомним, что прошлым летом Дани Ольмо привлек интерес представителя Серии А — Милана.