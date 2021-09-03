Испания

Молодой полузащитник скоро вновь выйдет на поле.

Анссумане Фати получил травму и очень долго восстанавливался, но уже вернулся в общую группу Барселоны.

Как сообщает журналист издания As Хави Мигель, молодой испанец сможет вернуться на поле уже 20 сентября. Ближайший к той дате матч у "сине-гранатовых" против Кадиса — 22 сентября.

Фати получил травму еще в ноябре 2020 года. Ему предлагали провести операцию по удалению мениска, но молодой игрок отказался.

Напомним, что Ансу Фати взял десятый номер в Барселоне после ухода Лионеля Месси.