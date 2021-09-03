Молодой полузащитник скоро вновь выйдет на поле.
Ансу Фати, getty images
03 сентября 2021, 23:30
Анссумане Фати получил травму и очень долго восстанавливался, но уже вернулся в общую группу Барселоны.
Как сообщает журналист издания As Хави Мигель, молодой испанец сможет вернуться на поле уже 20 сентября. Ближайший к той дате матч у "сине-гранатовых" против Кадиса — 22 сентября.
Фати получил травму еще в ноябре 2020 года. Ему предлагали провести операцию по удалению мениска, но молодой игрок отказался.
Напомним, что Ансу Фати взял десятый номер в Барселоне после ухода Лионеля Месси.