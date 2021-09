После ухода перехода Лионеля Месси во французский ПСЖ 10 номер, под которым играл аргентинец за "сине-гранатовых", стал вакантным.

Однако, как сообщает пресс-служба каталонцев, обладателем "десятки" на спине стал юный воспитанник клуба Ансу Фати.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx