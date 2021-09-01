Испания

Юный испанец взял знаковый номер, под которым ранее выступал звездный аргентинец.

После ухода перехода Лионеля Месси во французский ПСЖ 10 номер, под которым играл аргентинец за "сине-гранатовых", стал вакантным.

Однако, как сообщает пресс-служба каталонцев, обладателем "десятки" на спине стал юный воспитанник клуба Ансу Фати.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Футболист находится в системе "сине-гранатовых" с 2012 года, а начиная с позапрошлого сезона начал выступления за первую команду каталонцев.

В первой команде Барселоны испанец провел 43 матча, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Антуан Гризманн продолжит карьеру в мадридском Атлетико, куда перебрался на правах аренды.