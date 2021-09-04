Испания

Энрике Сересо рад возвращению звездного француза в стан Атлетико.

В последний день летнего трансферного окна мадридский Атлетико "взорвал бомбу", объявив о возвращении в Мадрид нападающего Антуана Гризманна.

Президент "матрасников" Энрике Сересо прокомментировал возвращения француза в Мадрид, рассказав о всех сложностях в переговорах с каталонцами.

"Эта сделка зависела от трех сторон. Нам повезло заполучить Гризманна на следующие два года. Мы не рассчитывали на этот трансфер и не знали, уйдет ли Сауль. Нам еще не удалось поговорить, потому что сейчас он во Франции.

Гризманн ушел в Барселону в странном стиле, но показал, что безумно хочет вернуться. Будут фанаты, которым это не понравится, но будут и те, кого порадует его возвращение.

Важны лишь уровень выступлений и лучший состав. Гризманн перешел на удивительных для нас условиях. Это лишь показывает, как сильно он хотел играть здесь", — цитирует Сересо издание As.

Напомним, Гризманн пошел на значительное снижение зарплаты ради перехода в Атлетико.