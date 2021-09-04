Испания

Люк де Йонг дал первое интервью в качестве футболиста Барселоны.

В последний день летнего трансферного окна каталонская Барселоне объявила о подписании форварда Севильи Люка де Йонга.

Нидерландский форвард прокомментировал переход в стан "сине-гранатовых", оценив тренерские способности Рональда Кумана.

"Для меня это важно, прекрасная возможность. Играть за величайший клуб в мире – невероятно. Надеюсь, у меня все получится с командой и с болельщиками. Надеюсь, смогу показать свои качества в Барселоне, хоть это будет нелегко.

У меня всегда были хорошие отношения с Куманом по сборной Голландии, и мы много раз говорили о тактике и других футбольных вещах. Для меня Куман – очень хороший тренер, и он верит в меня, в мои качества. Поехать в Барселону и снова поработать с ним – особенное событие.Он сказал, что ему нужен нападающий нового типа. Он знает мои качества", — заявил Де Йонг в интервью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что французский форвард каталонцев Антуан Гризманн перебрался в мадридский Атлетико на правах аренды.