Нидерландский форвард продолжит карьеру на Камп Ноу.
Люк де Йонг, Барселона
01 сентября 2021, 04:44
Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании нападающего Люка де Йонга, права на которого принадлежат Севилье.
31-летний нидерландец перебрался в стан "сине-гранатовых" на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца сезона.
Помимо этого, Барселона оставила за собой право выкупа Де Йонга на постоянной основе.
В прошлом сезоне Люк де Йонг провел за Севилью 48 матчей, в которых забил девять голов и отдал один ассист.
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