Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании нападающего Люка де Йонга, права на которого принадлежат Севилье.

31-летний нидерландец перебрался в стан "сине-гранатовых" на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца сезона.

Помимо этого, Барселона оставила за собой право выкупа Де Йонга на постоянной основе.

