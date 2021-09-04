Испания

Руководитель испанской Ла Лиги оказался резко против идей Арсена Венгера.

Экс-наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер накануне выступил с комментариями относительно собственной идеи проводить чемпионаты мира с периодичностью раз в два года, вместо установившейся системы с четырехлетним циклом. Однако, далеко не всем, вопреки заявлениям самого французского специалиста, такая идея пришлась по душе.

В частности, президент испанской Ла Лиги, который уже неоднократно придавал сомнениям различные нововведения в футбольную систему, высказался с недоумением и жесткой критикой в адрес предложенной затеи.

"Они больше не знают, чем себя занять, чтобы и дальше топить национальные лиги и турниры УЕФА. Одни со своей Суперлигой, другие — ФИФА — заставляют клубы отказываться от игроков, которые не могут выступать за тех, кто им платит...

А теперь еще предлагает проводить чемпионаты мира каждые 2 года? Безумие. Иллюминаты", — отреагировал футбольный функционер на выход интервью с Арсеном Венгером в свежем издании французского журнала L'Équipe.

Стоит отметить, что французский специалист настаивает на идее того, что стоит отказаться от повышенной частоты прерываний выступлений футболистов за их клубы, отдав предпочтения отдельным затяжным паузам на матчи национальных команд.