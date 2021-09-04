Испания

Бельгиец развеял слухи о возможном уходе из мадридского клуба.

Бельгийский полузащитник мадридского Реала Эден Азар опроверг информацию о том, что он несчастлив в мадридском клубе, заявив, что готов выкладываться на полную силу в матчах за "сливочных".

"Неправда, что я не чувствую себя счастливым в Реале. Я очень счастлив в клубе. Вы уже знаете, что футболист счастлив, когда он играет и забивает. Я не так много играл и не так часто забивал. Это не влияет на мою любовь к клубу.

Я счастлив в Мадриде, мне нравится жить здесь. Было сложно из-за коронавируса и травм, но футболист счастлив, когда выходит на поле. Еще легче быть счастливым, когда забиваешь.

Вы можете думать все, что хотите, но я счастлив здесь. Я знаю, что могу сделать в Реале много хорошего. Когда я буду забивать, когда снова начну улыбаться, все скажут: "Ах, он счастлив". Но нет, я уже счастлив. Но до этого я не мог играть и забивать. Этого мне и не хватает", — приводит слова Азара издание Marca.

Ранее сообщалось, что Азар попал в заявку "сливочных" на матчи Лиги чемпионов, где команда из Мадрида сыграет в одной группе с донецким Шахтером.