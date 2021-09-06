Пока неизвестно, сколько пропустит игрок.
Серджиньо Дест, Getty Images
06 сентября 2021, 18:24
Защитник каталонской Барселоны Серджиньо Дест, как ранее уже сообщалось на Football.ua, получил травму в матче за сборную США против Канады.
Как стало известно Goal, у футболиста растяжение голеностопа. На 44 минуте главный тренер сборной США Грегг Берхалтер заменил футболиста.
"Я не знаю, на какой срок выбыл Дест. Будем интересоваться у наших медиков, сможет ли он сыграть против Гондураса в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре", — сказал Берхалтер.
Отметим, что летом Дест мог покинуть Барселону. В его услугах интересовались Монако, Арсенал и Боруссия Д.
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