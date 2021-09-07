Испания

Президент Барселоны рассказал о текущем состоянии дел в клубе.

Каталонская Барселона этим летом старалась быть активной на всевозможных фронтах, поэтому и новостей из ее стана исходило достаточно много. В том числе, такое поведение клуба было естественной реакцией на приход на пост президента Жоана Лапорты, которому приходится решать достаточно сложную задачу по возвращению финансовой стабильности "блаугранас".

Функционер Барселоны в одной из своих свежих интервью рассказал о обстановке внутри клуба, а также ответил на несколько вопросов касательно стратегии, трансферного рынка и перспектив своих исполнителей.

"Я еще не успел пожалеть о том, что вновь стал президентом Барселоны. Мы хотим спасти клуб из той ситуации, в которой он оказался. Надеемся, что у нас это получится сделать чем быстрее, тем лучше. Уже есть первые данные о финансовом положении под нашим руководством, и они дают нам повод уверенно говорить о правильности выбранного пути.

Ситуация с Лионелем Месси, к нашей чести, всегда оставалась на поверхности для желающих в ней разбираться. На нас оказывали давление сделкой с инвесторами из CVC. В противном случае — грозились санкциями за нарушение финансового fair play. У клуба просто не было положительной маржи.

Были какие-то кулуарные договоренности с Ла Лигой, но они больше сковывали нас по рукам и ногам, чем помогали, так как в конечном итоге организаторы чемпионата просто отложили их в глубокий ящик стола, когда перед ними появились деньги инвесторов. Выхода не было, поэтому мы решили рубить с плеча.

Думаю, что в этой ситуации я и Месси оба были плохими парнями, потому что ситуация была не той, которая могла хоть как-то устроить обе стороны. После трансфера, я с ним больше не разговаривал. Смотрел за его дебютом в ПСЖ, но это было очень странно — видеть его в футболке другой команды… В любом случае, он всегда будет оставаться родом из Барсы.

Нам нужно было понижать расходы, и мы сделали это. Со 110 до 80% от фонда заработных плат. Я могу только поздравить руководителей и финансовый отдел клуба с этим достижением. У нас также есть несколько героев: Пике, Альба, Бускетс, к которым в скором времени должен присоединится Серхи Роберто. Они пошли на серьезные уступки в пользу клуба, чем показали свою лояльность. Будем продолжать работу и с другими игроками, Умтити, например.

Без ухода Гризманна и Месси таких показателей также было невозможно добиться. Да, нас покинули топ-игроки, но это делает нас только амбициознее в будущем. К тому же, мне нравится работа Кумана. Он показывает, как команда может побеждать в действительно тяжелых играх, как это было против Хетафе. Тренер пользуется моим полным доверием, как и все предшественники до него в моих прошлых каденциях.

Приход Люка де Йонга в клуб немного выбивается из его философии, но и у Йохана Кройффа тоже далеко не все было шаблонным в его работе. Пеп также любил экспериментировать. Такой игрок, как Люк, может помочь в тех ситуациях, когда имевшиеся в обойме футболисты ничего бы не смогли сделать.

Тем более, нам была необходима замена для Гризманна. Я никогда не видел, чтобы Антуан на что-то жаловался в клубе. Он — великий игрок, но не вписался в нашу систему, хотя и всегда оставался при боевом настрое. За Атлетико, для дальнейшего трансфера, он должен сыграть 50% матчей — это единственное условие для его выкупа.

Что касается нашего проекта Суперлиги, то он еще вполне себе жизнеспособен. В судах мы выигрываем абсолютно все иски, а УЕФА ничего не может с этим сделать. К тому же, давление на английские клубы, которым понравилось наше предложение, так и не принесло им никакого эффекта.

Наверное, это один из немногих моментов, где наши позиции с Флорентино Пересом совпадают. Все понимают, что Барселона и Реал своими именами уже дают футболу достаточно многое, поэтому необходимо этот момент как-то уважить. Считаю, что Перес — защитник честной игры, но сейчас он одержим идеей Суперлиги, и будет бороться за нее до конца.

Мне сейчас куда интереснее и полезнее заниматься делами внутри клуба, поэтому я вовлечен в эти проекты чуть меньше коллеги из Реала. Множество ошибок предыдущего руководства, нарушения, предположительно преступные действия, предполагаемая коррупция… Если это все начать разгребать в один момент, то на Суперлигу просто не хватает времени. Сейчас Барселона — это один большой аудит, но без него нам нет смысла двигаться дальше", — подытожил Лапорта.

Напомним, что недавно действующий и бывший президенты Барселоны сошлись в противостоянии красноречия при помощи рассылок писем.