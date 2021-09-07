Испания

Защитник каталонской Барселоны рассказал о бывшем президенте каталонцев.

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике рассказал, как относится к бывшему президенту "сине-гранатовых" Жозепе Бартомеу.

"Я не могу сказать, худший ли он. За то время, которое я помню, он, должно быть, в верхней части списка худших. Мы все виноваты, но это правда, что клуб не пошел в том направлении, которого хотят все каталонцы.

Теперь я полон надежд и взволнован. Следующие пять или десять лет будут очень хорошими для Барселоны", — приводит слова Пике Marca.

Бартомеу занимал пост президента Барселоны с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Барселона сэкономила дополнительно 20 миллионов евро на уходе Гризманна.