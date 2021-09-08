Испания

Форвард по аналогичной причине отсутствовал в заявке Уругвая на сентябрьские матчи сборных.

Игроки национальных команд уже начали возвращаться обратно в свои клубы, после матчей квалификации чемпионата мира-2022 в различных регионах нашей планеты.

Однако, далеко не каждому из них удается сразу же приступить к тренировочным занятиям, а некоторые еще и продолжают залечивать повреждения, которые оставили их в стороне от работы в лагерях своих сборных.

В контексте последнего пункта показателен пример нападающего мадридского Атлетико Луиса Суареса, который так и не смог дополнить обойму сборной Уругвая в матчах против Перу (1:1), Боливии (4:2) и Эквадора по причине травм.

При этом, уругвайский форвард рискует оказаться вне тренировочного процесса "матрасников" накануне поединка против Эспаньола, который состоится уже в ближайшие выходные, о чем сообщает испанское издание AS.

Луис Суарес в новом сезоне не сумел провести от свистка до свистка ни один из трех сыгранных матчей Атлетико, однако при этом успел записать на свой счет один забитый мяч.

Журналисты ожидают, что в игре на Ванда Метрополитано 12 сентября Анхель Корреа сыграет на острие атаки Атлетико, где к нему может присоединиться Янник Феррейра Карраско, а Антуан Гризманн имеет все шансы дебютировать в зоне разыгрывающего под ними.