Испания

Француз официально стал игроком мадридского клуба.

Мадридский Реал официально представил полузащитника Эдуардо Камавингу, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист сделал общее фото с президентом Реала Флорентино Пересом, который выдал ему футболку с 25 номером.

Также француз провел первую тренировку вместе с новыми одноклубниками.

Напомним, Камавинга перешел в Реал из Ренна летом 2021 года и подписал шестилетний контракт до 2027 года. Ренн заработал на своем игроке 31 миллион евро и получит бонусы.

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