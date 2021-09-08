Француз официально стал игроком мадридского клуба.
ФК Реал
08 сентября 2021, 16:26
Мадридский Реал официально представил полузащитника Эдуардо Камавингу, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист сделал общее фото с президентом Реала Флорентино Пересом, который выдал ему футболку с 25 номером.
Также француз провел первую тренировку вместе с новыми одноклубниками.
Напомним, Камавинга перешел в Реал из Ренна летом 2021 года и подписал шестилетний контракт до 2027 года. Ренн заработал на своем игроке 31 миллион евро и получит бонусы.
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